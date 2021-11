Quase 70% dos assisenses já completaram imunização contra COVID-19

Na manhã desta segunda-feira, dia 8 de novembro, a Secretaria Estadual da Saúde atualizou os dados da vacinação contra a COVID-19 de todos os municípios paulistas.

De acordo com os números do vacinômetro -dispositivo criado para acompanhar o ritmo de vacinação no estado de São Paulo-, Assis atingiu 80,69% da população com a dose inicial, enquanto 69,32% já completaram a imunização.

Dos 105.087 moradores, 82.650 receberam a dose inicial e outros 2.146 a dose única, totalizando 84.796 pessoas.

Os números mostram que 70.704 tiveram a segunda dose aplicada e mais 2.146 receberam a dose única, o que representa um total de 72.850 assisenses completamente imunizados.

A mais recente atualização informa que 8.945 pessoas em Assis receberam a dose de reforço.

LOCAIS – A imunização continua na cidade, tendo como locais de aplicação, as igrejas da vila Prudenciana e da vila Progresso (das 8 às 12 horas). No período da tarde, a vacinação ocorre somente no salão da Catedral, na rua Sebastião Leite do Canto, 1226 (das 13 às 16 horas). Acompanhe as faixas etárias:

1ª dose para adolescentes

2ª dose para adultos quem receberam Astrazeneka até 13 de setembro

2ª dose para adultos que receberam Pfizer até 18 de outubro

2ª dose para adolescentes que receberam Pfizer até 13 de setembro

3ª dose para idosos com mais de 60 anos que receberam a 2ª dose há pelo menos seis meses

3ª dose para profissionais da saúde que receberam a 2ª dose há pelo menos seis meses (Salão da Catedral)