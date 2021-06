Prudenciana em luto: morre José Tanganeli, aos 90 anos

Morreu no final da tarde desta quarta-feira, dia 23 de junho, aos 90 anos de idade, em sua residência, na avenida Vereador Davi Passarinho, o senhor José Tanganeli, considerado um dos mais tradicionais moradores da vila Prudenciana.

Viúvo da senhora Lúcia Toni Tanganeli, ele deixa os filhos: Creusa Tanganeli de Oliveira, Maria Luíza Tanganeli Do Giacomo, José Augusto Tanganeli, Edson Luís Tanganeli, Vera Lúcia Tanganeli Spigarollo, Marcos Antônio Tanganeli, Cláudia Fernanda Tanganeli Domingos, Silvana Cristina Tanganeli Marques e Márcia Aparecida Tanganeli Ferreira, além dos genros, noras e netos.

O senhor José Tanganeli vinha se recuperando de um quadro de pneumonia e recebia acompanhamento médico domiciliar.

O corpo do senhor José Tanganeli será velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, a partir das 7 horas desta quinta-feira, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

