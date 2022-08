Protocolada Ação Popular pedindo afastamento dos dirigentes da FEMA

Está nas mãos do juiz de direito Paulo André Bueno de Camargo, da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Assis, uma Ação Popular pedindo o afastamento imediato do presidente do Conselho Curador da FEMA, Arildo José de Almeida, e do diretor executivo da instituição, professor Eduardo Vella Gonçalves “por violação dos princípios administrativos”.

A ação popular é assinada pelo advogado Karol Tedesque da Cunha e pelos ex-presidentes da OAB-Subseção de Assis, Carlos Pinheiro e Carlos Henrique Afonso Pinheiro.

Todos os detalhes da Ação Popular estão na edição impressa do Jornal da Segunda, que circulará em Assis neste final de semana.

Ação Popular será julgada na Vara da Fazenda Pública