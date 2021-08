Pré-conferência da saúde chega ao território Jardim Paraná

Como etapa preparatória para a XII Conferência Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde está promovendo pré-conferências nos bairros da cidade para coletar informações e sugestões dos usuários.

Nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, a partir das 19 horas, o encontro ocorrerá na escola municipal ‘Mafalda Salotti, na vila Progresso, e será destinado a ouvir a comunidade atendida nas unidades básicas e Estratégias Saúde da Família do Jardim Paraná.

“Temos feito um trabalho de formiguinha, buscando propostas de como melhorar o nosso SUS”, explica o presidente do Conselho de Saúde, Marcos Abelbeck.

Além das reuniões, onde a população pode apresentar suas reivindicações presencial ou remotamente, através de participação on line, têm ocorrido intervenções artísticas com a elaboração de faixas com frases explicando o que a população deseja para melhorar a saúde pública no município.

“Estamos numa equipe muito dedicada, que tem preparado vídeos com imagens dos nossos passos nessa construção do SUS!”, elogia a secretária Cristiane Bussinati, que tem participado dos encontros nos bairros.

Vila Maria Isabel já recebeu a Pré-conferência

Imagem: Divulgação