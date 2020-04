Por vídeo, Câmara realiza sessão sem nenhum projeto do Executivo

Mais uma sessão da Câmara Municipal de Assis acontecerá no início da noite, a partir das 18 horas, desta segunda-feira, dia 6 de abril. Será a décima do ano.

Pela segunda semana consecutiva, não há nenhum projeto de iniciativa do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, na pauta do Ordem do Dia.

Por medidas de segurança, prevenção e combate ao Coronavírus, a reunião será realizada por vídeo-conferência, ou seja, sem a presença dos vereadores na sede do Legislativo.

Estranhamente, nenhum dos projetos a serem discutidos e votados na sessão desta segunda-feira tem relação com os problemas enfrentados com a pandemia do Coronavírus.

PAUTA:

Projeto de lei de autoria dos vereadores André ‘Borracha’ e Reinaldo ‘da Cremos’, declarando de Utilidade Pública a Associação dos Catadores de Materiais

Reciclados Voluntariados Individual de Assis.

Projeto de lei de iniciativa do vereador Ernesto Nóbile que visa instituir e incluir no calendário oficial do município de Assis o “Dia Municipal do enfrentamento à fibromialgia”.

Projeto de lei do vereador Ernesto Nóbile incluindo no calendário oficial do município de Assis o “Dia do Shriners”.

Projeto de lei de autoria do vereador Ernesto Nóbile dispondo sobre “a obrigatoriedade da fixação de cartazes ilustrativos sobre o método hospitalar denominado ‘manobra de Heimlich’ em todos os estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo no local”.

Por fim, projeto do vereador Valmir Dionízio dispondo sobre “a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água no município de Assis”.

Sessão da Câmara acontecerá por vídeo-conferência