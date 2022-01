Por conta da Covid, só parte da comissão técnica do VOCEM se apresenta

Era prevista para a tarde desta terça-feira, dia 11 de janeiro, a apresentação da comissão técnica que comandará o VOCEM na temporada 2022, mas a pandemia de Covid-19 impediu que todos pudessem estar em Assis para iniciar os trabalhos.

Foram apresentados no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’: o coordenador técnico Carlos Alberto Seixas, o treinador Paulo César ‘PC’ e o preparador físico Cristiano Vieira.

O treinador de goleiros ‘Manga’, positivado para Covid-19, não se apresentou por estar isolado, em quarentena, em sua residência, na cidade de Paraguaçu Paulista.

O supervisor Jeferson se apresentou na manhã desta quarta-feira e o massagista ‘Bebeto’ só deve ser apresentar “nos próximos dias”, explicou PC.

Carlos Alberto Seixas disse que a comissão técnica deverá concluir o planejamento dos trabalhos até o final de semana, mas, cauteloso, garantiu que o primeiro objetivo é montar um bom elenco que possa avançar à segunda fase da competição: “Um passo de cada vez”, resumiu.

Como é provável que o Campeonato Paulista da ‘Série B’ tenha início em abril, a apresentação dos jogadores deverá ocorrer até o dia 15 de fevereiro.

Sobre os atletas, a diretoria do ‘Esquadrão da Fé’ também age com cautela e só pretende anunciar os nomes após a assinatura de contrato.

Três jogadores já foram anunciados, mas eles estão emprestados para clubes da Série A-3, que começará ainda neste mês.

O zagueiro e capitão Klaidher foi emprestado ao São José.

O médio volante Favela e o atacante Lukaku foram cedidos ao Rio Preto.

A Série A-3 deve terminar antes do início da Segundona.

O Jornal da Segunda obteve a informação que o goleiro Matheus, tricampeão tocantinense pelo Palmas, já está apalavrado, mas a diretoria do VOCEM só deve confirmar a negociação após a assinatura do contrato.

AVALIAÇÃO – Enquanto aguarda a chegada dos jogadores para assinatura de contrato e início dos treinamentos, a comissão técnica realiza uma avaliação de jogadores até 23 anos de idade no Centro de Treinamento ‘Padre Beline’. “Esse período de observação pode resultar na descoberta de algum bom atleta”, disse PC, que lembrou o caso do zagueiro Davi, destaque do Atlético Assisense, que atualmente está atuando no futebol europeu. “Ele apareceu numa avaliação que realizamos”, contou.

