Polícia Rodoviária apreende carga de cigarros do Paraguai e prende motorista, que tentou fugir na mata

No início da manhã desta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um veículo carregado com cigarros do Paraguai, sem documentação fiscal.

O motorista, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir, mas acabou sendo preso na mata.

A Polícia Rodoviária não concluiu o registro da ocorrência.

Ainda não há informações sobre os dados pessoais do motorista e a quantidade de maços de cigarros apreendidos.

A ocorrência teve início às 7h50 desta quarta-feira, no km 346 da SP-333, rodovia Rachid Rayes, no município de Marília.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) deu sinal de parada obrigatório a um veículo Fiorino, mas o motorista fugiu na contramão de direção, sendo perseguido pelos policiais.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Marília.

Carga de cigarros estava no veículo Fiat Fiorino

Imagem: Polícia Militar Rodoviária