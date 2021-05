Polícia Civil recupera celulares levados durante assalto; vítima agradece

A equipe de policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Assis conseguiu, na manhã desta terça-feira, dia 4 de maio, recuperar quatro telefones celulares levados durante um assalto ocorrido há três semanas, em uma loja localizada no rua Rangel Pestana, no centro de Assis.

Os policiais realizaram diligências nas cidades de Marília e Julio Mesquita, onde conseguiram localizar e apreender os aparelhos celulares roubados.

No assalto, ocorrido dia 22 de abril, um ladrão, que havia se apresentado como cliente interessado na compra de um aparelho para sua noiva, armado com um revólver, rendeu o empresário Fábio Mânfio e seu filho no interior da loja de eletrônicos.

Na ocasião, as vítimas não reagiram, entregaram os aparelhos e tiveram um prejuízo calculado em torno de R$ 25 mil.

Segundo o delegado Marcelo Armstrong Nunes, da DIG, “foram identificados os receptadores e o indivíduo que intermediou a venda, mas as investigações prosseguem com o objetivo de identificar e prender o assaltante”, disse Nunes.

AGRADECIMENTO – Ao ser informado sobre a recuperação dos aparelhos de telefone celular, o empresário Fábio Mânfio decidiu redigir uma carta de agradecimento ao trabalho realizado pelos policiais.

“Como proprietário da ‘iOS Apple Products’, venho, em meu nome e em nome de toda minha equipe, externar nossos mais sinceros agradecimentos aos competentes profissionais da DIG -Delegacia de Investigações Gerais de Assis-, na pessoa do Delegado e responsável Dr. Marcelo Marcelo Armstrong Nunes, bem como ao Chefe dos Investigadores, Junior, e toda a equipe de policiais, pelo excelente trabalho realizado na recuperação dos bens roubados em nosso estabelecimento no último dia 22 de abril.

Gostaríamos de enaltecer o comprometimento, agilidade e eficiência dos profissionais envolvidos na condução de todo o processo, o que dignifica a categoria, e nos orgulha de termos, em nossa cidade, profissionais de tão alto gabarito.

Não deixando também de fazer um agradecimento especial a todas aquelas pessoas que, com muito carinho, nos enviaram mensagens de apoio a todo momento.

Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês!”, assina o empresário Fábio Mânfio, da ‘iOS Apple Products’

Celulares recuperados