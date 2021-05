Polícia Ambiental e MP realizam ‘Operação Huracan’ para evitar incêndio em matas

A Polícia Militar Ambiental e o Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do GAEMA -Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente- deflagraram, nesta segunda-feira, dia 10 de maio, em todo o Estado de São Paulo a ‘Operação Huracan’, que se estenderá até a quarta-feira, dia 12 de maio.

Cerca de 450 policiais militares e dezenas de autoridades e técnicos do GAEMA estão envolvidos na operação que tem como objetivo principal prevenir e evitar focos de incêndio em vegetações e, consequentemente, diminuir os impactos que estes incidentes acarretam à saúde da população.

Entre as ações previstas, explicou o promotor de Justiça de Assis, Fernando Rocha, “destacam-se as orientações aos proprietários e produtores rurais sobre as medidas de prevenção, como a manutenção dos aceiros nos canaviais e os planos de prevenção contra incêndio às margens de rodovias (faixas de domínio), ferrovias, zonas de amortecimento de unidades de conservação e outros pontos de vulnerabilidade que também serão alvo do policiamento preventivo”, relatou.

A denominação da operação faz referência à mitologia maia, que define ‘Huracan’ como o Deus responsável por catástrofes naturais, com a invocação de elementos como: vento, fogo e terra.

Fernando Rocha enfatiza que “a operação da Polícia Ambiental tem forte componente didático, uma vez que se iniciam as ações de educação ambiental nas redes sociais como forma de conscientização de toda a população”.

Polícia Ambiental e Ministério Público fazem os seguintes alertas:

1) não atire cigarros ou fósforos às margens de rodovias;

2) não solte balões (soltar balões é crime previsto na Lei 9.605/98);

3) evite acender fogueiras (não acenda fogueiras perto de matas e em dias de vento);

4) não realize queimadas (quando necessário aplicar em áreas agrícolas, conforme regulamentação legal, solicite autorização prévia à Cetesb);

5) não solte fogos de artifício próximo às áreas com vegetação;

6) não permita que crianças façam uso de fósforo, isqueiros ou materiais inflamáveis;

7) não jogue lixo em terrenos baldios.

Polícia Ambiental e MP realizam operação

Imagem: Divulgação