PM intercepta carro em Assis que levaria droga para Jundiaí

Um homem, cuja identidade e idade não foram reveladas, foi preso em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele estava próximo a um veículo com uma carga de quase 50 quilos de maconha que seria entregue na cidade de Jundiaí. Pelo ‘serviço’, ele disse que receberia a quantia de R$ 2 mil.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no final da noite deste domingo, dia 7 de março, na avenida Dom Antônio, próximo ao trecho de acesso à rodovia SP-333.

A Polícia Militar recebeu a denúncia de uma pessoa que passou na avenida Dom Antônio, próximo a uma pizzaria, e notou um rapaz ao lado de veículo Fiat/Stilo, cor prata, estacionado. “Segundo a testemunha, o homem ao lado do carro aparentava estar bastante nervoso, andando de um lado para o outro e falando ao celular”, informou a Polícia Militar.

Quando a viatura chegou ao local, os policiais notaram o veículo com as características descritas na denúncia sobre a plataforma do guincho. Um homem na cabine, ao ver os policiais, tentou se esconder.

O rapaz foi abordado e revistado. Em seu poder, foram encontrados dois aparelhos de telefone celular e a quantia de R$ 155,00.

Questionado pelos policiais, ele confessou que havia droga no veículo e que pretendia levar o entorpecente até a cidade de Jundiaí. Pelo ‘serviço’, revelou que receberia R$ 2 mil.

Explicou que um dos telefones era seu e o outro lhe foi entregue para que pudesse receber instruções sobre o local onde deveria fazer a entrega do entorpecente.

Na vistoria realizada no interior do carro, os policiais encontraram 71 tabletes de maconha no porta malas. A droga pesava 47 quilos, 120 gramas.

O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi interrogado e encaminhado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.

A droga e o veículo foram apreendidos.

Droga apreendida pelos policiais

Imagem: Polícia Militar