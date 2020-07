PM fará ações para que ‘positivados’ e ‘suspeitos’ de COVID fiquem em casa

O crescimento do número de casos positivos e de pessoas com suspeita de estarem infectadas com o novo coronavírus na cidade de Assis nos últimos dias e o sério risco de transmissão fez com que a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Assis decidissem, após uma vídeo-conferência realizada nesta quinta-feira, dia 30 de julho, intensificar a fiscalização nas ruas para que essas pessoas permaneçam em casa.

No início da noite, o comando da Polícia Militar encaminhou uma ‘Nota à imprensa’ informando como será a fiscalização. Leia:

“O 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Assis e responsável pelo policiamento ostensivo preventivo em treze municípios de nossa região, informa que na manhã desta quinta-feira, dia 30 de julho, foi realizada, através de videoconferência, uma reunião entre o Comando do Batalhão, Comando da Companhia Operacional de Assis, Chefe da Seção de Justiça e Disciplina, Vigilância Sanitária, Ministério Público (Promotores de Justiça) da Comarca de Assis, Analista Técnico da Promotoria de Assis e o Secretário da Saúde de Assis, com o intuito de verificar os resultados apresentados frente as ações que foram definidas na reunião anterior.

Diante dos resultados apresentados, o Comando do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior informa à toda a sociedade assisense que manterá, juntamente com a vigilância sanitária, as fiscalizações junto as estabelecimentos comerciais que descumprirem a obrigatoriedade do distanciamento e uso de máscara pelo proprietário, funcionários e clientes, lembrando que a multa a ser aplicada é de R$ 5 mil ao proprietário e por cada pessoa que estiver sem a máscara, e aos aos transeuntes na via pública, o descumprimento do uso obrigatório da máscara, gera uma multa de R$ 500.

O Comandante lembra a todos, em especial aos organizadores de evento, que todas as denúncias realizadas pelo telefone 190 serão devidamente verificadas e que serão adotadas providências pela vigilância sanitária (multa), bem como a elaboração, por parte da Policia Militar, do boletim de ocorrência pelos crimes de ‘Desobediência’ (Artigo 330 do Código Penal) e de ‘Descumprimento de Determinação do Poder Público’ (Artigo 268 do Código Penal).

Informamos a todos que ficou decidido como nova ação a ser adotada, a partir de hoje, o compartilhamento das informações das pessoas com resultado positivo de COVID-19 ou em situação de “suspeita” e que estejam aguardando o resultado, para que seja realizada uma fiscalização maior junto a estas pessoas no que tange ao cumprimento obrigatório do isolamento domiciliar.

E, em sendo verificado este descumprimento, todas as medidas acima mencionadas serão tomadas além da comunicação junto ao Ministério Público.

Lembramos que o descumprimento do período de isolamento estipulado pela Secretaria de Saúde a estas pessoas confirmadas ou suspeitas caracteriza uma grave ameaça à toda sociedade e, portanto, o seu descumprimento constitui um crime grave.

Desta forma, solicitamos a todos que cumpram integralmente o seu período de isolamento.

A Polícia Militar, e todos os demais órgãos envolvidos, a cada dia, está trabalhando para que possamos voltar, o mais rápido possível, a uma normalidade aceitável. Contudo, precisamos do apoio maciço de toda a sociedade no cumprimento das orientações e determinações legais”. finaliza o documento encaminhado pelo comando da Polícia Militar em Assis.

Reunião da Polícia Militar definiu novas ações

Informações e foto: Polícia Militar