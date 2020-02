PM coloca mais um jovem na cadeia por tráfico

Mais um jovem de 19 anos de idade está atrás das grades numa das celas da Cadeia Pública de Lutécia pelo crime de tráfico de drogas.

Ele foi detido pela equipe da Força Tática da Polícia Militar na última noite de Carnaval, terça-feira, dia 25 de fevereiro, na vizinha cidade de Paraguaçu Paulista.

Por volta das 21h30, os policiais realizavam patrulhamento no Jardim das Oliveiras, quando se depararam com dois jovens em atitudes suspeitas no cruzamento da rua Aníbal Marques com a avenida Hugo Simonete.

A dupla, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir, mas um adolescente de 17 anos foi abordado e contido. O outro rapaz conseguiu fugir.

Com o adolescente foram encontrados R$265,00.

Questionado, ele não soube explicar a procedência do dinheiro.

Perguntado sobre o ‘companheiro’ que tinha conseguido fugir, ele afirmou que era seu ex cunhado e sabia onde ele morava.

A Força Tática foi até o endereço informado.

Na casa, os policiais foram recebidos pela mãe do jovem que tinha fugido. Ela permitiu a entrada na residência, mas o jovem, ao perceber a chegada da PM, tentou fugir novamente, pulando o muro pelos fundos.

No entanto, desta vez, os policiais conseguiram detê-lo.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Questionado se havia droga escondida na casa, negou, mas permitiu que fosse revistado seu quarto.

No cômodo onde ele dorme, os militares acharam 13 porções de cocaína escondidas num tênis. A droga estava embalada separadamente, pronta para a venda.

Também foi localizada a quantia de R$ 1.015,00 em notas diversas.

O rapaz não soube informar a procedência do dinheiro.

Minutos depois, segundo a PM, o jovem assumiu que vendia a porção de cocaína pelo valor de R$ 20,00 e que o dinheiro localizado era resultado da venda da droga.

Os dois jovens foram conduzidos à delegacia.

O adolescente foi liberado e o jovem de 19 anos de idade levado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Dinheiro apreendido na casa do jovem, em Paraguaçu Paulista

Foto: Divulgação PM