PDT terá Zé Fernandes candidato a prefeito e aguarda PSDB indicar Sabeh como vice

Se fosse comparada a um casamento, daria para afirmar que a convenção realizada na ensolarada manhã deste sábado, dia 12 de setembro, numa chácara situada à margem da avenida Benedito Pires, com a participação dos representantes dos partidos que apoiam a reeleição do prefeito José Aparecido Fernandes e dezenas de convidados, faltou “a noiva” ou “o noivo”.

Ou melhor, faltou o documento autorizando a união eleitoral da chapa majoritária.

A indicação do candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Fernandes só deverá ser homologada na noite desta quarta-feira, dia 16 de setembro -último prazo para realização de convenções- quando a Comissão Interventora do Diretório Municipal do PSDB se reunirá para indicar o nome do empresário do ramo financeiro, Aref Sabeh.

No domingo, Zé Fernandes escreveu em sua página, na rede social: “Em convenção realizada ontem, com 7 partidos coligados, meu nome foi confirmado para prefeito para essa eleição.

Estou muito feliz com essa decisão unânime e com a indicação do PSDB para Aref Sabeh ser meu vice, aguardamos convenção desse partido na quarta-feira, dia 16”, declarou Fernandes.

JUSTIÇA – Na última sexta-feira, dia 11, a Direção Estadual do PSDB anunciou uma nova composição da legenda no município. São cinco filiados, todos favoráveis à coligação com o PDT e a indicação de Sabeh como vice.

O ex-vereador Capitão Alcides Coelho é o novo presidente da legenda, que tem o diretor executivo da Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA-, Eduardo Vella, como tesoureiro. O próprio Aref Sabeh, junto com José Casimiro e o ex-administrador do Cemitério Municipal, Pedro Rezende, são os outros três membros que completam o grupo diretivo.

A aprovação da coligação e indicação de vice, no entanto, não será unânime, já que o líder da bancada do PSDB na Câmara Municipal, vereador Carlão Binato, e o delegado do partido, Ricardo Pinheiro Santana, que também têm direito a voto, já anunciaram que são contrários à coligação com o PDT e à indicação de Sabeh como vice.

O presidente do destituído Diretório Municipal do PSDB, Márcio Correia, garante que ainda não se deu por vencido. “A Justiça negou um pedido de liminar para manter a convenção que realizamos dia 5 de setembro, mas estamos propondo novas ações judiciais para tentar impedir essa coligação com quem tanto atacou nosso partido nos últimos anos”, justificou.

Sem ter a confirmação do vice, o PDT e os partidos que compõem a coligação de apoio à reeleição do prefeito José Aparecido Fernandes anunciaram os candidatos a vereador e definiram os nomes e números com os quais irão concorrer.

Capitão Coelho, do PSDB, participou da convenção do PDT