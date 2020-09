PAT disponibiliza vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Assis -PAT-, que funciona na avenida Armando Sales de Oliveira, 1.170, no ‘Espaço Cidadania’, em frente à APRUMAR, na vila Xavier, em Assis, está disponibilizando novas vagas de empregos.

Segundo a funcionária do órgão, Marcela Mesquita Martins, as pessoas interessadas em alguma das vagas disponíveis deverão comparecer, pessoalmente, ao Posto de Atendimento ao Trabalhador em posse do currículo com experiência na área e escrever no envelope o emprego desejado.

Por conta da pandemia, todos os cuidados sanitários estão sendo tomados e o atendimento é restrito, sendo necessário o agendamento com antecedência, além de ser obrigatório o uso da máscara facial no dia marcado para a entrevista.

As vagas de emprego de emprego disponíveis no PAT são:

– Tosador (a) de animais;

– Auxiliar de veterinário;

– Soldador;

– Marceneiro;

– Montador e instalador de toldos;

– Pizzaiolo;

– Caseiro;

– Borracheiro;

– Funileiro;

– Chapeiro;

– Garçom;

– Cabeleireiro (a);

– Auxiliar de Enfermagem (masc.)

Marcela Mesquita é atendente no PAT