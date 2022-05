Paraguaio Allan Mendez marca e garante empate ao VOCEM contra o líder

O paraguaio Allan Mendez, que disputou o Campeonato Brasileiro da ‘Série A’ pelo Cuiabá em 2021, marcou o seu primeiro gol com a camisa do VOCEM na manhã deste domingo, dia 29 de maio, e empatou a partida contra o líder Grêmio Prudente, diante de um público de aproximadamente 200 torcedores no estádio ‘Tonicão’, em Assis.

O confronto abriu o segundo turno do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Ainda no banco de reservas, por opção do técnico PC, o paraguaio assistiu, aos 24 minutos de jogo, o atacante Jeferson ‘Di Maria’ aproveitar um vacilo da zaga mariana e, livre de marcação na pequena área, abrir o placar, de cabeça, no canto do goleiro Matheus Pereira. Foi o sexto gol do atacante prudentino, que se isola na liderança da artilharia na competição.

No primeiro tempo, o VOCEM insistia em jogadas pela direita, através dos constantes avanços do lateral Aderlan ‘Capela’, eleito numa enquete do grupo de torcedores da ‘Sangue Mariano’ como o melhor jogador do ‘Esquadrão da Fé’ no jogo. No entanto, com o atacante Leonardo, bem marcado pela zaga prudentina, e Marinheiro, arriscando chutes apenas de fora da área, foram mínimas as chances de gol para o VOCEM.

No demorado intervalo, além de conversar muito com os jogadores, o técnico Paulo César ‘PC’ promoveu a entrada de Allan Mendez, no lugar do volante Deyvid.

Aos 33 minutos da segunda etapa, o jovem atacante paraguaio teve tranquilidade para chutar, com muita força, e estufar a rede do goleiro Bravo, dando números finais ao placar.

Com o empate, o Grêmio Prudente permaneceu líder isolado do Grupo 2, com 12 pontos.

Itararé, junto com Osvaldo Cruz e VOCEM, que têm um jogo a menos, somam 8 pontos.

O Atlético Assisense, com o empate em Itararé na tarde de domingo, num jogo sem gols, chegou a seis pontos, mas permanece na penúltima posição do grupo, à frente apenas da Esportiva Santacruzense, que soma só um ponto.

JULGAMENTO – No final da tarde desta quarta-feira, dia 1º de junho, o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista decidirá sobre os pontos do jogo não realizado em Assis, entre VOCEM e Osvaldo Cruz, por falta de ambulância com UTI Móvel.

Por não disponibilizar o veículo, impedindo que a partida fosse iniciada, o VOCEM foi denunciado e será julgado, podendo até mesmo perder os pontos. O advogado assisense Mauro Servilha participará do julgamento em São Paulo. “Vamos tentar remarcar o jogo”, disse o presidente do clube mariano, Lauro Valim.

FICHA TÉCNICA – O VOCEM empatou com o Grêmio Prudente neste domingo, jogando com: Matheus Pereira; Aderlan ‘Capela’, Eduardo, Klaidher e Rhuan; Deyvid, Favela, Erick e Nickson; Leonardo e Marinheiro. No transcorrer da partida, entraram: Allan Mendez, Ruan, Gustavo Schutz e Guilherme.

O meio campista Favela e o técnico Paulo César ‘PC’ foram advertidos pelo árbitro Márcio Henrique de Góis com cartão amarelo.

RESULTADOS

Osvaldo Cruz 2 x 0 Santacruzense

VOCEM 1 x 1 Grêmio Prudente

Itararé 1 x 1 Assisense

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 12 pontos

Osvaldo Cruz – 8 pontos

VOCEM – 8 pontos

Itararé – 8 pontos

Assisense – 6 pontos

Santacruzense – 1 ponto

PRÓXIMA RODADA

Grêmio Prudente x Itararé

Assisense x Osvaldo Cruz

Santacruzense x VOCEM

Zagueiro Eduardo teve boa estreia no VOCEM

Imagem: Divulgação Grêmio Prudente