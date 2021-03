Padre sobrevoa hospitais abençoando vítimas da COVID

Na manhã desta segunda-feira, dia 29 de março, o padre Oldeir José Galdino, pároco da Catedral de Assis, sobrevoou os hospitais da cidade, tendo as mãos o ‘Santíssimo’, com a intenção de abençoar as dezenas de pacientes que encontram-se internadas em enfermarias e UTIs, vítimas do novo coronavírus.

A aeronave decolou por volta das 8 horas e sobrevoou a Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, Hospital e Maternidade Assis, no Jardim Paulista, e o Hospital Regional e Santa Casa de Assis, no centro da cidade.

“Que possamos estar juntos, em oração, e penitentes e pedindo pelos que estão doentes e pelo fim da pandemia”, disse o pároco.



Padre Oldeir com o ‘Santíssimo’ na asa da aeronave