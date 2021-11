OAB Assis elege primeira mulher presidente

Pela primeira vez na história, a Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Assis- será presidida por uma mulher

Em eleição realizada nesta quinta-feira, dia 25 de novembro, a advogada e professora universitária Lenise Antunes Dias, liderando a chapa ‘Somando ideias”, foi eleita presidente da 27ª subseção de Assis.

Em Assis, diferente das eleições anteriores, não houve disputa para escolher a chapa local.

Lenise Antunes Dias sucederá o atual presidente Carlos Henrique Afonso Pinheiro, o ‘Caisê’, que deixa o cargo no dia 31 de dezembro tendo como principal legado a entrega da Casa do Advogado completamente reformada.

Assis também elegeu um advogado para o Conselho Estadual da OAB. Jesualdo Almeida Júnior será conselheiro nos próximos dois anos.

TAMBÉM – Numa disputa acirrada com o atual presidente, Caio Augusto da Silva, a advogada criminalista Patrícia Vanzolini foi eleita para dirigir a OAB no estado de São Paulo. É a primeira vez que a OAB-SP terá uma mulher comandando a maior Seccional do país.

As novas diretorias eleitas serão empossadas no dia 1º de janeiro e terão mandato de 2022 a 2024.

Lenise Antunes Dias foi eleita presidente da OAB

Imagem: Divulgação