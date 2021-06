No primeiro teste, VOCEM goleia time sub-20 por 6 a 0

Na tarde desta sexta-feira, dia 25 de junho, o técnico Betão Alcântara pôde observar, pela primeira vez na temporada, o desempenho dos jogadores contratados pelo VOCEM para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

No Centro de Treinamento ‘Padre Bellini’, ele comandou um jogo treino contra a equipe da categoria sub-20 do próprio clube, que também se prepara para o Campeonato Paulista.

Além dos atletas já contratados, o jogo treino serviu como uma oportunidade para Alcântara e a comissão técnica do sub-20 avaliarem alguns jogadores que têm treinado em busca de uma vaga nas equipes.

Ao final do treinamento, o placar de 6 a 0 para o equipe que disputará a ‘Segundona’ foi o que menos importou. “Queremos definir o time base e buscar um bom ritmo para a estreia do campeonato”, contou o preparador físico Cristiano Vieira.

O VOCEM estreia na Segundona no dia 22 de agosto, às 15 horas, em Presidente Prudente, contra o Grêmio Prudente.

No jogo treino em que goleou o Sub-20 por 6 a 0, o VOCEM teve a seguinte formação: Alemão; Nathan, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Calado; Favela, Kesley e Queiroz; Léo, Otacildo e Juninho. Os gols foram marcados por: Queiroz (2), Léo, Otacildo, Joãozinho e Marius, que entrou no transcorrer do confronto.

SUB-20 – Na tarde desta segunda-feira, dia 28 de junho, a Federação Paulista de Futebol anunciou os grupos do Campeonato Sub-20. Os dois times de Assis: VOCEM e Atlético Assisense estão no grupo 2, ao lado de: Penapolense, Taquaritinga, XV de Novembro de Jaú e Marília.

Jogo treino aconteceu no CT ‘Padre Bellini’