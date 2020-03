Nilson ‘Pavão’ já ingere alimentos sólidos e passa por fisioterapia no Lar dos Velhos

“Ele melhorou bastante desde o dia em que chegou aqui. Já está começando a ingerir refeição sólida e passa por sessões de fisioterapia”.

A animadora informação sobre o estado de saúde do vereador licenciado Nilson ‘Pavão’, foi dada ao JSOL –Jornal da Segunda On Line-, por Cristina Bermejo, atual administradora do ‘Lar dos Velhos’, na avenida Getúlio Vargas, onde ele encontra-se abrigado desde o dia 24 de março, por determinação judicial, logo após ter recebido alta hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Assis.

Nilson ‘Pavão’ está com o lado direito do corpo sem movimentação por conta de um AVC -Acidente Vascular Cerebral-, se locomove com ajuda e ainda não pôde receber visitas por conta dos riscos de contágio do coronavírus, assim como todos os demais asilados.

Nilson Antônio da Silva, o Nilson ‘Pavão’, que completará 67 anos de idade no dia 31 de outubro, não tinha moradia fixa e era catador de papelão nas ruas da cidade quando acabou sendo eleito o terceiro vereador mais votado nas eleições de 2016, com 1.275 votos.

Desde que assumiu o mandato, passou a enfrentar uma série de denúncias e processos com pedido de cassação do seu mandato, todos movidos pelo suplente, o advogado Ernesto Nóbile. Passou por várias crises de saúde, tendo sido internado em clínicas e hospital para recuperação de usuários de drogas e dependentes químicos.

Na última internação, numa casa de acolhida em Adamantina, Nilson ‘Pavão’ sofreu um AVC -Acidente Vascular Cerebral-, e precisou ser internado naquela cidade.

Posteriormente, o vereador foi transferido para Assis, onde voltou a ter problemas médicos, sendo socorrido pelo SAMU em sua casa, no Jardim Santa Clara, e levado, às pressas, no dia 9 de março, para o Núcleo de Atendimento Referenciado do Hospital Regional, onde o quadro clínico se agravou, sendo necessária sua remoção para a UTI da Santa Casa de Assis.

AFASTADO – Nilson Antônio da Silva, o ‘Pavão’, encontra-se afastado do cargo de vereador da Câmara Municipal de Assis desde o fevereiro por 180 dias, por recomendação médica e sem receber salários, que já estavam bloqueados pela Justiça, atendendo pedido do seu advogado Rafael de Almeida para que não fosse ‘dilapidado por terceiros’.

O advogado Ernesto Benedito Nóbile, eleito pelo PRP e atualmente filiado ao Patriota, primeiro suplente da coligação PMDB-PRP, assumiu a cadeira de Nilson Pavão, após ter protocolado três denúncias com pedido de afastamento do seu titular por “quebra de decoro parlamentar”. Todas foram rejeitadas ou arquivadas.

Nilson Pavão está abrigado no ‘Lar dos Velhos’ por decisão judicial