Músico assisense pede ajuda da comunidade para cirurgia

A cena impressiona!

Quem tem contato com o músico e comerciante Edmar Gomes Júnior, de 57 anos de idade, se espanta com o tamanho e forma de sua barriga.

Para não correr risco de morte, ele precisa, urgentemente, passar por dois procedimentos cirúrgicos num hospital particular em Curitiba, ‘referência em bariátrica e a retirada da hérnia’, explica a família.

“Já percorremos todos os caminhos pelo SUS e não encontramos solução. Se ele esperar, pode morrer”, teme a irmã Silvinha Gomes, que decidiu se empenhar na arrecadação de recursos visando custear as despesas hospitalares, médicas, viagem e hospedagem na capital paranaense durante a recuperação.

Silvinha calcula que a despesa total possa ficar em torno de R$ 19 mil.

Dessa quantia, a família já conseguiu cerca de R$ 5 mil.

“Meu irmão já fez todos os exames pré-operatórios para as cirurgias. Se demorar, outros exames precisarão ser feitos novamente”, conta.

Uma das maneiras encontradas para conseguir parte do recurso necessário foi criar uma ‘vaquinha’ on line, que já contou com vários doadores, mas o valor ainda é insuficiente. “Decidimos abrir uma conta-poupança para depósito de qualquer valor”, contou Silvinha.

Os interessados em fazer doação podem depositar na Conta Poupança 1017515-1 na agência do Bradesco, 0004-3, que está em nome do sobrinho de Edmar, Paulo Roberto Gomes Cirino. “Abrimos a conta em nome do sobrinho pela dificuldade que o Júnior teria para se deslocar até o banco cuidar disso”, justificou Silvia Gomes.

Radialista de profissão, mas cozinheira de ofício, Silvinha ainda planeja organizar algum evento gastronômico com renda destinada a custear as despesas do irmão. “Peço a todos que puderem ajudar, que façam uma contribuição de qualquer valor”, apela.

Júnior precisa passar por duas cirurgias