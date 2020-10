Motorista morre ao chocar-se contra barreira de concreto em pedágio de Assis

Um motorista, morador de Maracaí, morreu no final da noite desta terça-feira, dia 6 de outubro, após bater violentamente o carro que ele dirigia numa barreira de concreto que divide as cabines de pedágio na rodovia Raposo Tavares.

As causas do acidente só serão esclarecidas com a divulgação do laudo pericial feito pela Polícia Científica.

O acidente, segundo a Polícia Militar Rodoviária, aconteceu às 23h45 da terça-feira, no Km 453 da SP-270, na praça de pedágio entre Assis e Maracaí.

A vítima Carlos Leandro Barbosa, de 50 anos de idade, trafegava com um veículo Corsa, Sedan, prata, placas de Maracaí, na pista em direção a Assis quando, por razões a serem esclarecidas, perdeu o controle e bateu violentamente contra a barreira de concreto que divide as cabines de cobrança.

Após o choque, o carro capotou e o motorista morreu no local.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal de Assis para ser submetido ao exame necroscópico, atendendo requisição do delegado de polícia José Gonçalves Júnior, que registrou a ocorrência.

Polícia Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência