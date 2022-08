Morre o fundador do jornal Voz da Terra, Egydio Coelho, aos 88 anos

Morreu em São Paulo na noite desta segunda-feira, dia 8 de agosto, aos 88 anos, o fundador do jornal Voz da Terra, Egydio Coelho.

O jornalista Egydio Coelho estava internado num hospital da capital paulista “para tratar de um problema renal, sequela da Covid-19 e acabou tendo o quadro agravado e não resistiu”, informou o jornal Voz da Terra.

“Egydio esteve à frente do jornal Voz da Terra ao longo de toda sua história de quase seis décadas e costumava dizer aos amigos e funcionários que jamais deixaria a empresa, seguindo em frente com projeto de atualização e readequação do mercado, fazendo com que a publicação passasse a ser semanal e não mais diária. Criou o site Jornal Voz da Terra e as redes sociais do VT”, publicou o jornal, instante atrás.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Imagem: Divulgação VT