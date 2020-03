Moradora do Jardim Eldorado recebe as chaves dos Fiat Toro

A moradora do Jardim Eldorado, Sara Aparecida Santos Camargo, da rua Raimundo Rocha, ganhadora do principal prêmio do sorteio do Hiper Saúde Bauru neste domingo, dia 15 de março, recebeu as chaves dos seus dois veículos.

Ela comprou o seu Título de Capitalização no Mercado J.J., e faturou, sozinha, dois veículos Fiat ‘Toro’, Endurance, 1.8, 0 km, com sugestão do uso do prêmio no valor de R$ 185 mil.

A felizarda viajou nesta segunda-feira para Bauru, onde foi registrada a entrega das chaves e providenciada a documentação do valioso prêmio.

O sorteio deste domingo teve mais três contemplados na região de Assis no ‘Giro da Sorte’. Cada um ganhou R$ 1 mil.

Belmira Pires Pereira, que mora na rua Gilberto Pedro Longo, no Parque das Flores, em Assis, adquiriu sua cartela ‘premiada ‘ do Hiper Saúde Bauru na Banca do Furlan.

Durval Ferreira, morador da rua José Elias Cury, em Cândido Mota, comprou seu Hiper Saúde na Banca da Praça, naquela cidade.

Sílvia de Souza, que mora na rua Antônio Pereira Oliveira, na vila Marin, em Paraguaçu Paulista, também faturou R$ 1 mil no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar!

Sara A. S. Camargo recebeu as chaves dos dois carros

Foto: Divulgação