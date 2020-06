Moradora da vila Progresso ganha R$ 200 mil no Hiper Saúde Bauru

Mais um grande prêmio do Hiper Saúde Bauru para a cidade de Assis.

Jessica Pereira, que mora na rua Presidente Prudente, na vila Progresso, foi contemplada com o prêmio principal do sorteio realizado na manhã deste domingo, dia 7 de junho. Ela adquiriu sua cartela premiada com o ambulante “João das frutas”, que atende seus clientes na calçada da avenida Rui Barbosa.

Sozinha, a assisense ganhou R$ 200 mil no quarto prêmio.

Outras cinco pessoas residentes na cidade de Assis também faturaram R$ 1 mil nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Foram elas: Carlos Gonçalves, da rua Aurélio Cataldi; Vinícius Roberto Silva, morador da margem da rodovia Raposo Tavares, km 444; Estela Mary Souza de Freitas, residente na rua Marechal Hermes; Rita Breton, que mora na rua Padre Gusmões; e Cleuza Aparecida da Rosa, moradora da avenida São Cristóvão.

No total, foram distribuídos R$ 205 mil para a cidade de Assis no sorteio do Hiper Saúde Bauru, só neste domingo.

Quem compra o Título de Capitalização do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

O prêmio de R$ 200 mil saiu para Assis