Morador do Jardim Paraná ganha carro avaliado em R$ 43 mil do Hiper Saúde

Um morador do Jardim Paraná, em Assis, ganhou um veículo com sugestão de uso do prêmio avaliada em R$ 43 mil no sorteio do Hiper Saúde Bauru realizado neste domingo, dia 11 de julho, em Bauru.

Guilherme Augusto Rabassi Cassador, que mora na rua Curitiba, comprou sua cartela do revendedor Rodolfo e foi o contemplado no segundo sorteio dos prêmios especiais. Na manhã desta segunda-feira ele viajou para a cidade de Bauru onde receberá a chave e os documentos do seu veículo Mobi Easy, Flex, 0 km.

O principal prêmio deste domingo, um apartamento e mais quatro veículos HB20, foi sorteado para Matheus Rodrigo Scarpin, que mora em Ibitinga.

Dois assisenses foram contemplados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Emerson dos Santos Lemes, morador da rua João Firmino da Vale, no Parque Universitário, adquiriu o seu Hiper Saúde Bauru no Avenida Max e ganhou R$ 3 mil.

Taynara Carvalho Belle, moradora da rua Durval Carpentieri, no Conjunto Habitacional Assis IV, comprou sua cartela com a vendedora Patrícia, na vila São Jorge, e também faturou R$ 3 mil.

No total, o Hiper Saúde distribuiu R$ 49 mil em prêmios para três assisenses no sorteio deste domingo.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Ganhadores dos prêmios especiais do Hiper Saúde Bauru

Guilherme Rabassi ganhou veículo 0 km