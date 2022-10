Mesmo com previsão de chuvas, festas para crianças são mantidas

Apesar da previsão de chuva confirmada esta quarta-feira, dia 12 de outubro, diversas festas programadas para comemorar o Dia das Crianças estão mantidas.

Apenas a programação esportiva e recreativa da praça Walter Mansolelli, planejada pela Prefeitura de Assis, ainda é dúvida. “Vamos aguardar até às 10 horas. Se as chuvas aumentarem, adiaremos o evento para o final de semana”, explicou o secretário de esportes, César Nunes.

Os mais diferentes institutos de meteorologia consultados pelo Jornal da Segunda informam que deve chover grande parte do dia na região.

O portal O Tempo aponta 90% de probabilidade de chuvas, que devem chegar as 12 milímetros até o início da tarde.

O IPMET da Unesp prevê chuvas fracas e moderadas durante toda a manhã.

O portal Clima Tempo informa que o dia deverá permanecer nublado, com 90% de probabilidades de chuvas fracas durante todo o dia.

V.O. – A Escola de Samba Unidos da Vila Operária informou que a festa programada para o Dia das Crianças está mantida, principalmente com atividades no interior do barracão da agremiação carnavalesca. As partidas de futebol marcadas para a ‘Areninha Zé Corrêa’, ao lado do barracão, dependem das condições do tempo.

Além dos brinquedos infláveis, a Unidos da V.O. distribuirá doces e pipocas às crianças.

Ao meio-dia, o padre Vicente Paula Gomes, pároco do bairro, abençoará crianças e devotos de Nossa Senhora Aparecida.

A festa segue até às 14 horas e é totalmente gratuita.

Às 19h30, na matriz da vila Operária, haverá procissão e missa dedicada à Nossa Senhora Aparecida.

CLUBES – Estão mantidas as festas do Dia das Crianças programadas pelos dois clubes sociais da cidade, mesmo em caso de continuidade das chuvas.

No Clube São Paulo a programação será no período da tarde.

A partir das 14 horas, acontecerão jogos, brincadeiras e atividades recreativas. “Temos espaços cobertos em caso de chuvas”, explicou o presidente Marcos Silveira.

As atividades no Assis Tênis Clube terão início às 9 horas e serão realizadas no salão social principal, informou a diretoria.

PRAÇA – O secretário municipal de esportes, César Nunes, ainda aguarda para confirmar as atividades esportivas e recreativas em comemoração ao Dia das Crianças, na Praça Walter Mansolelli, atrás do Camelódromo.

Além das brincadeiras, estão programadas disputas do basquete para três, com a participação de várias equipes inscritas.

Tendas de lona estão sendo montadas no espaço para que as pessoas possam se proteger em caso de aumento das chuvas, mas o secretário César Nunes aguarda para tomar uma decisão: “Vamos aguardar até às 10 horas. Se as chuvas aumentarem, adiaremos o evento para o final de semana”, finalizou Nunes.

Brinquedos estão sendo montados no barracão da V.O.

Manhã chuvosa pode atrapalhar festas das crianças na praça Walter Mansolelli