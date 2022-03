Médico do VOCEM comemora classificação do Brasil para o Mundial feminino sub-17

O médico do VOCEM, Sebastião Rodrigues Júnior, que integra a comissão técnica da Seleção Brasileira de futebol feminino da categoria sub-17, comemorou, na noite desta quarta-feira, dia 16 de março, em Montevidéu, no Uruguai, a vitória sobre o Paraguai pelo placar de 3 a 0 e a classificação para a disputa do Campeonato Mundial, que acontecerá na Índia.

Aline, Dudinha e Rhaissa fizeram os gols da vitória da seleção comandada pela treinadora Simone ‘Jatobá’.

“É muito emocionante fazer parte da história dessas meninas que representam o futuro do futebol feminino do nosso país”, comemorou Sebastião Júnior

A seleção brasileira tem 100% de aproveitamento no Campeonato Sul-Americano e uma defesa invulnerável. Em seis jogos, o time marcou 32 gols e ainda não teve a meta vazada.

A disputa do título, como era previsto, acontecerá neste sábado, dia 19, em Montevidéu, contra a Colômbia, que também já garantiu vaga para o Campeonato Mundial.

Por ter melhor saldo, a seleção brasileira só precisa do empate para chegar ao tetracampeonato.

Brasil garantiu vaga no Mundial da Índia