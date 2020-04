Mais um vereador decide não disputar a reeleição

Pelo menos dois dos atuais 15 vereadores não estarão mais na Câmara Municipal de Assis, a partir de janeiro de 2021.

O primeiro a anunciar que desistirá da vila política ao final do mandato é o empresário Carlão Binato, do PSDB, segundo mais votado nas eleições de 2016, com 1.399 votos.

Ano passado, Binato antecipou sua decisão após ser alvo de uma denúncia, até hoje não esclarecida pela Câmara, onde a própria denunciante afirmou desconhecer o pedido.

Ao que tudo indica a ‘denunciante’ teve sua assinatura falsificada e seus documentos pessoais teriam sido usados criminosamente. A denúncia acabou sendo arquivada pela Câmara Municipal, mas o assunto continua sendo investigado pela Polícia Civil, que instaurou um inquérito policial.

No entanto, apesar de arquivada a denúncia, o vereador Carlão Binato se irritou e anunciou seu desejo de “sair da vida política”.

MAIS UM – Agora, faltando menos de seis meses para a eleição, o vereador Valmir Dionízio, eleito pelo PSD, mas que se transferiu para o PSL, confirmou, na manhã desta segunda-feira, dia 6 de abril, ao JSOL –Jornal da Segunda On Line– que não tentará a reeleição para o legislativo.

Questionado, o parlamentar garantiu: “Vereador, não saio mais”, mas completou: “Sou candidato a vice”, anunciou.

No entanto, diferente de Binato que “pendurou o paletó”, Valmir Dionízio não pretende deixar a vida pública através da política.

Na verdade, ele já se colocou à disposição para ser candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo delegado Fernando Quinteiro, do PHS, mas sabe que o assunto só será definido nas convenções partidárias, marcadas para junho. “Se precisarem, estou às ordens”, reforçou o ex-sargento da Polícia Militar Rodoviária.

Valmir Dionízio não tentará a reeleição para vereador