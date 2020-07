Mais premiados do Hiper Saúde na região de Assis

Mais um final de semana com muito premiados do Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

Além de um morador da Campos Novos Paulista, que dividiu um prêmio de R$ 10 mil, houve mais cinco contemplados no ‘Giro da Sorte’, totalizando R$ 10 mil.

“Assis continua sendo abençoada e cidade com muita sorte”, comemorou Lauro Valim, representante do Hiper Saúde na região.

O atrativo prêmio principal, no valor de R$ 400 mil, foi comemorado por Natália Cristina Baza, do Jardim Santa Helena, em Jaú. Ela faturou o prêmio sozinha.

No segundo prêmio do sorteio realizado na manhã deste domingo, dia 12 de julho, Francisco Reis Aparecido Silva, que mora na vizinha cidade de Campos Novos Paulista, dividiu os R$ 10 mil com outros dois contemplados de Marília e Macatuba. Ele comprou sua cartela premiada no ‘Bar do Zezé’.

GIRO DA SORTE – As rodadas do ‘Giro da Sorte’, no sorteio desta semana, tiveram um prêmio com valor especial de R$ 2 mil e foram 40 premiados no total, dos quais cinco de Assis e região.

Alexandro Alves Assis, morador da rua Manacá da Serra, na vila das Árvores, em Tarumã, adquiriu o seu Certificado de Contribuição do Hiper Saúde Bauru na ‘Casa Tem Tudo’ e ganhou R$ 2 mil.

Jéssica Cristina Monteiro, que mora na rua Ida Minatti, na vila Souza, comprou sua cartela no ‘Bar e Mercearia Vieira’ e também faturou R$ 2 mil.

Elisângela Reginato, moradora da rua Valdomiro Marcos, no Conjunto Habitacional Aldo Paes Leme, em Paraguaçu Paulista, foi contemplada no ‘Giro da Sorte’ e levou R$ 2 mil.

Miliana Guimarães Carvalho, que mora no Jardim Canadá, em Assis, na rua Antonio Luciano Gomes, comprou seu Cerificado de Contribuição do Hiper Saúde na ‘Banca do Alho’ e ganhou R$ 2 mil.

Finalmente, José Rocha, morador da vila Glória, na rua Cônego Heriberto, adquiriu sua cartela do Hiper Saúde no ‘Bar da Dalila’, e também faturou R$ 2 mil no ‘Giro da Sorte’.

Quem compra o Hiper Saúde, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

