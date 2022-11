Mais dois ex-jogadores do Marília reforçam Vocem&Assisense

A diretoria do VOCEM&Assisense anunciou a assinatura de um pré-contrato com mais dois jogadores que estavam no Marília Atlético Clube.

Um deles é o meio campista Fabrício, de 22 anos, que estava inscrito no MAC nas últimas duas temporadas para a disputa do Campeonato Paulista da Série A-3. “Ele é um segundo volante moderno, com boa saída de bola, muita dinâmica e grande leitura de jogo”, elogiou o diretor de futebol, Fabinho Melo.

Outro jogador que estava no Marília e está apalavrado para assinar contrato e defender o time de Assis na Segundona de 2023 é Maycon Gabriel, de 22 anos, que tem o apelido de ‘Dagoberto’ e atua na lateral direita e na cabeça de área. Ele também integrava o elenco do Marília na disputa da Série A-3 e acertou os detalhes da sua transferência para o clube de Assis e já foi fotografado com a camisa que usará.

“Ele encerrou o contrato com o Marília neste ano e chega motivado para defender um novo clube. É um atleta de boa estatura e com muita força. São características fundamentais para a segunda divisão”, elogiou o diretor de futebol Fabinho Melo.

Fabrício é meio campista e tem 22 anos

Maycon (Dagoberto) é lateral e médio volante