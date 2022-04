LUTO EM C. MOTA – Morre o ex-vereador Walter Marroni

A vizinha cidade de Cândido Mota está em luto.

Morreu na tarde desta quinta-feira, dia 7 de abril, aos 73 anos de idade, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-secretário da Educação e Cultura e ex-diretor da escola ‘José Augusto de Carvalho’, Walter Marroni, que lutava contra um câncer há alguns anos.

Segundo reportagem publicada na versão eletrônica do jornal ‘O Diário do Vale’, “nos últimos dias, Marroni acabou tendo o quadro de saúde complicado e foi levado para tratamento na Santa Casa de Misericórdia Imaculada Conceição e internado na unidade semi-intensiva, onde faleceu nesta quinta-feira”, informou.

Walter Marroni é considerado um dos historiadores que mais pesquisou fatos do município de Cândido Mota. Sua última aparição pública foi no documentário ‘Cândido Mota: ontem, hoje….. 100 anos’, do diretor Alessandro Sachetti.

Personagem principal do documentário, lançado há menos de um mês, Marroni disse: “Sou cândido-motense nascido na Aguinha e morador há 72 anos (a gravação aconteceu há um ano). É uma cidade acolhedora, de relacionamento fácil entre as pessoas E é isso o que agrada, porque a maioria das pessoas conhece umas às outras. Isso foi muito importante pra mim. Nunca tive vontade de me mudar daqui, por minhas amizades, minha família, e a maioria nasceu aqui e mora aqui. Então, amo essa cidade. Fui vereador por cinco mandatos e isso sempre me deixou feliz”, disse o vereador, no trecho final do vídeo.

O professor Walter Marroni era casado com Regina, com quem teve dois filhos; Mayra e Leonardo. Foi vereador por cinco legislaturas e exerceu a presidência do Poder Legislativo por duas vezes.

“Político dos mais habilidosos, sempre participou de articulações políticas no município. Além de presidente, também exerceu vários cargos na mesa administrativa da Câmara em quase todos seus mandatos”, descreveu o jornal ‘O Diário do Vale’.

DESPEDIDA – O velório do professor e ex-vereador Walter Marroni acontecerá no plenário da Câmara Municipal de Cândido Mota a partir das 21 horas desta quinta-feira, mas o horário do sepultamento, que oorrerá no Cemitério Municipal nesta sexta-feira, ainda não teve o horário definido.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Ex-vereador Walter Marroni

Informações e imagem: O Diário do Vale