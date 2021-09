Lukaku marca seu quinto gol, mas Assisense leva virada no Tonicão e perde 3ª posição

O Clube Atlético Assisense perdeu o “jogo do ano” e a terceira vaga do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B para o Grêmio Prudente, de Presidente Prudente, em partida disputada no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, em Assis, na tarde desta quarta-feira, dia 22 de setembro.

O ‘Falcão do Vale’ abriu o placar aos 36 minutos de partida através do atacante Lukaku, em cobrança de penalidade máxima. Foi o quinto gol dele na competição.

No começo da segunda etapa, aos 12 minutos, Diego empatou para o time prudentino.

Quando tudo parecia caminhar para um placar empatado, que garantiria a terceira posição do grupo ao Assisense, o pequenino atracante Bolt marcou, de cabeça, livre de marcação, dentro da pequena área, o gol da virada para os visitantes.

A vitória por 2 a 1 foi comemorada como um título pelos jogadores do Grêmio Prudente. Houve um princípio de confusão envolvendo alguns atletas dos dois times, mas a situação foi controlada com a intervenção da Polícia Militar.

Um dos mais exaltados era o goleiro João ‘Pantaneiro’, que acabou sendo expulso.

Na súmula, o árbitro Paulo César dos Santos justificou o cartão vermelho ao goleiro do ‘Falcão do Vale’: “Após o término da partida, ele correu em direção ao seu adversário Lucas Alexandre Marques Otaviano, proferindo as seguintes palavras ‘ Filho da p… pedalou lá, pedala aqui também, que vou te quebrar’. Ele foi contido no primeiro momento por seus companheiros de equipe, mas continuou tentando alcançar seu adversário e foi contido pelos adversários e companheiros de equipe novamente, desferindo e atingindo um tapa nos braços do seu adversário Diego Luiz Landis. Informo ainda que não foi possível mostrar o cartão vermelho ao referido jogador pelo motivo do mesmo ir correndo para o seu vestiário. Foi informado ao técnico de sua equipe, Paulo César dos Santos, que o mesmo foi expulso”, anotou.

O Atlético Assisense perdeu para o Grêmio Prudente jogando com: João ‘Pantaneiro’; Pedro Allan, Ibrahima, Matheus e Marcelo; Viturino, Jhonatan, Thiago Garcia e Luiz Carlos; Lukaku e Thiago Filipe. Entraram: Keizon, Lucas e Toure.

Coma derrota, o Atlético Assisense perdeu a terceira vaga e chance de brigar pela classificação direta na última rodada em Osvaldo Cruz, contra o eliminado ‘Azulão’.

Mesmo assim, matematicamente, os comandados do técnico Paulo César ‘PC’ ainda podem sonhar com uma vaga, mas, além da vitória em Osvaldo Cruz, eles precisarão contar com uma boa dose de sorte e o tropeço de vários concorrentes ao posto de melhor quarto colocado das cinco chaves.

Faltando a última rodada, os times que ocupam a quarta posição nos cinco grupos e seus respectivos confrontos são:

Grupo 1 – Catanduva tem 12 pontos e enfrentará a Inter de Bebedouro (3ª colocada) fora de casa.

Grupo 2 – Assisense tem 10 pontos e viajará até Osvaldo Crus enfrentar o ‘Azulão’ (eliminado com 5 pontos).

Grupo 3 – São Carlos tem 11 pontos e irá até Limeira enfrentar o Independente (3º colocado com 15 pontos) em Limeira.

Grupo 4 – Mauaense tem 11 pontos e enfrentará o Paulista (2º colocado com 15 pontos) em Jundiaí.

Grupo 5 – Manthiqueira tem 12 pontos e visitará o Suzano (líder com 23 pontos)

No Tonicão, Assisense perdeu a terceira posição

Imagem: Arquivo