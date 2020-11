Liga promove Torneio Carlão Anacleto

Aconteceu neste domingo, dia 29 de novembro, no estádio da Associação Atlética Ferroviária, cedido pela Escolinha de futebol ‘Moleque Travesso’, um torneio em homenagem ao árbitro ‘Carlão’ Anacleto, que teve uma perna amputada em razão de um grave problema de saúde.

O evento, promovido pela Liga Assisense de Esportes, contou com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e contou com a participação de quatro times: América, Cruz Azul, Vasco da Gama e Santa Clara.

No primeiro confronto, com início às 9 horas, o Vasco da Gama derrotou o Santa Clara por 1 a 0, com gol marcado por Daniel ‘Batoré’.

Na segunda partida, América e Cruz empataram em 1 a 1 no período normal. Na disputa de penalidades máximas, o Cruz Azul venceu por 7 a 6.

Na decisão do Troféu ‘Carlão’, o Vasco da Gama, com gols de Daniel ‘Batoré’ e Ju ‘Canhoto’, sagrou se campeão, ao vencer por 2 a 1 no placar.

Segundo o presidente da Liga Assisense de Esportes, Levino Francisco, o destaque na decisão ficou para a atuação do goleiro Lucas ‘Bulinho’, do Vasco da Gama, que defendeu uma penalidade máxima.

Como árbitros do torneio, atuaram: ‘Palito’, Marcinho e Adilsinho. O homenageado Carlão foi o ‘mesário’. Cadó e Mateus Anacleto trabalharam na equipe de apoio.

A Liga Assisense agradeceu o apoio recebido da Escolinha de futebol ‘Moleque Travesso’, à empresa World Sport, Secretaria Municipal de Esportes e os clubes participantes.

“A Liga Assisense agradece a todos, pois, mesmo em meio ao cenário de pandemia, conseguimos realizar este torneio beneficente ao seu diretor de esportes e secretário geral da LAE, Carlos Alberto Anacleto”, finalizou Levino Francisco.

Levino Francisco da LAE e Carlão Anacleto