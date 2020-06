Ladrões assaltam asilo; um já foi preso pela PM

A maldade do ser humano parece não ter limites.

Até asilo de idosos tem sido alvo de ladrões na cidade de Assis.

No final da tarde desta terça-feira, dia 23 de junho, dois ladrões, encapuzados e armados, invadiram o Lar dos Velhos, localizado na avenida Getúlio Vargas, perto do Terminal Rodoviário de Assis.

Inicialmente, eles entraram numa lojinha da entidade que vende roupas e móveis usados.

Empunhando um revólver, um dos criminosos rendeu o funcionário e determinou que ele levasse a dupla até a sala da diretora do Lar dos Velhos.

Sem resistir, o funcionário obedeceu.

Na ante-sala da direção, os assaltantes foram informados por outro funcionário que a presidente tinha saído, minutos antes.

Um dos ladrões, mais exaltado, passou a exigir que o funcionário abrisse o cofre, afirmando saber “que havia R$ 60 mil” guardado lá.

O funcionário alegou desconhecer o segredo para abrir o cofre e garantiu aos ladrões que a entidade não fica em posse de grandes valores na entidade.

Diante das argumentações do funcionário, os ladrões roubaram o dinheiro que estava sobre a mesa, cerca de R$ 1 mil, que era reservado ao pagamento da farmácia que entrega medicamentos na entidade.

Apesar de demonstrar irritação por não conseguir o objetivo principal -R$ 60 mil-, a dupla fugiu, mas prometeu voltar. “Avise a diretora que nós voltaremos”, falou um deles.

As vítimas acionaram a Polícia Militar, que assistiu algumas imagens do sistema de monitoramento e iniciou patrulhamento em alguns bairros da cidade.

Logo após o roubo, uma viatura policial se deslocou até a vila ribeiro, local onde o COPOM recebeu a denúncia, de uma pessoa que teve a identidade preservada, de que dois indivíduos, ocupando uma motocicleta vermelha, tinham entrado e saído de um imóvel localizado na rua Fagundes Varela, em atitudes suspeitas.

“Em posse dessas informações, que coincidiam com as características transmitidas pelo denunciante, mantivemos contato com a moradora do imóvel, que franqueou a entrada na casa para uma averiguação”, informou o comando da Companhia da Polícia Militar.

Na vistoria realizada no interior da residência, os policiais localizaram roupas e capacetes semelhantes aos usados pelos assaltantes e visualizados nas imagens do monitoramento da entidade assaltada. Sob o colchão, os policiais acharam um revólver, calibre 38, municiado com cinco munições intactas. Em meio a um monte de roupas, foram encontrados R$410,00 em dinheiro.

Orientada pela polícia, a moradora entrou em contato telefônico com o seu filho e pediu que ele retornasse à casa. Quando o rapaz chegou, foi revistado pelos policiais, que localizaram R$ 50,00 em seu poder.

Interrogado, ele teria confessado participação no assalto ocorrido no Lar dos Velhos em companhia com outro criminoso, que preferiu não revelar a identidade.

A motocicleta usada no roubo não foi localizada.

As roupas e arma usadas no crime e o dinheiro encontrado foram apreendidos pelos policiais, que conduziram o rapaz, cujas identidade e idade não foram reveladas, para a Central de Polícia Judiciária.

Na delegacia, o homem foi reconhecido pelas vítimas e teve a prisão em flagrante ratificada, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardará manifestação da Justiça.

O dinheiro recuperado foi devolvido ao funcionário do Lar dos Velhos.

Caberá à Polícia Civil a investigação para tentar identificar e prender o segundo assaltante.

Arma e dinheiro apreendidos pelos policiais militares