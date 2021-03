Juninho Contim é contratado pelo Barcelona/RO

Campeão estadual de Rondônia em 2020 pelo Porto Velho, o meio campista assisense Juninho Contin, de 23 anos, acaba de ser anunciado como um dos principais reforços do Barcelona Futebol Clube de Rondônia, que almeja o título estadual na temporada 2021.

Juninho, que iniciou sua carreira de maneira precoce em Assis, aos 8 anos de idade, no projeto esportivo da escola Coraly Júlia Carneiro, no Jardim Eldorado, aos cuidados do professor Marquinho Rauseo, e começou a aprimorar seus fundamentos na escolinha de futebol do VOCEM/ADPM, com o professor Fernandinho Santos, logo despertou interesse de vários clubes, sendo contratado para atuar nas categorias de base do Avaí Futebol Clube, de Santa Catarina, onde se profissionalizou e permaneceu por vários anos.

No futebol catarinense, Juninho também defendeu o Inter e o Almirante Barroso.

Emprestado pelo Avaí, o jovem talento de Assis começou a brilhar no futebol de Rondônia, atuando pelo Genus e o Porto Velho, onde sagrou-se campeão estadual na temporada passada.

Juninho também teve uma curta passagem pelo Castro, no futebol do Acre.

O campeonato estadual de Rondônia teria início no domingo, dia 28 de março, mas o Governo de Rondônia decidiu suspender todas as atividades esportivas por conta dos riscos de transmissão do novo coronavírus.

Oficialmente, o meio campista Juninho Contin deverá estrear com a camisa do Barcelona no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, contra o União Cacoalense, em data a ser confirmada pela Federação Rondoniense.

