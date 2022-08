José Luis Raposo morre em acidente de moto

Morreu no início da noite deste domingo, dia 21 de agosto, em acidente na SP-270, rodovia Raposo Tavares, aos 64 anos, o tabelião assisense José Luis Raposo.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, ele conduzia sua motocicleta Yamaha, 900 cilindradas e o acidente no km 367, no município de Chavantes.

Raposo retornava para Assis, quando ocorreu a colisão com um Jeep, placas de São Paulo, conduzido pelo motorista de 27 anos. No veículo, também estavam um jovem de 18 anos e um bebê de um ano.

No acidente, além do motociclista, morreu a criança de um ano. Motorista e passageiro do Jeep, feridos, foram socorridos e levados para a Santa Casa de Chavantes, onde permaneceram em observação médica.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e poderão ser esclarecidas com o laudo pericial realizado no local pela Polícia Científica e pelos depoimentos de testemunhas.

Até o início da manhã desta segunda-feira, não havia informações sobre local e horário do velório e sepultamento de José Luis Raposo.

Parte da motocicleta após o acidente que…

…matou o tabelião José Luiz Raposo

Imagens: Repórter Ourinhos e redes sociais