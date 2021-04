Inscrições ao Programa ‘Trainee’ da Cocal terminam neste domingo

As inscrições para o Programa Trainee Cocal 2021 estarão abertas somente até o próximo domingo, dia 2 de maio, e deverão ser realizadas pelo site www.cocal.com.br/trainee.

Para participar da seleção é necessário ter concluído o ensino superior entre os anos de 2017 e 2020, nas áreas de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Economia, Engenharias, Tecnologia da Informação ou Química e ter disponibilidade de mudança para as regiões de Paraguaçu Paulista ou Presidente Prudente.

“Esses trainees integrarão times de trabalho com diferentes perfis e conhecimentos distintos, além de viverem com profundidade os valores e a cultura da Cocal. Temos como objetivo prepará-los para os desafios futuros da Cocal, através da execução de projetos nas áreas de operação, ações de desenvolvimento pessoal e profissional e vivência num ambiente organizacional diferenciado”, explica Deolinda Pereira Barbosa, gerente de Recursos Humanos da Cocal.

As vagas são para atuação nas áreas de Armazenagem/Expedição, Controladoria/Finanças, Suprimentos, Tecnologia da Informação, Operações Agrícolas, Manutenção Automotiva, Tecnologia Agrícola, Comercial e Novos Produtos, Controle de Qualidade – Laboratório, Segurança do Trabalho, Produção Industrial e Manutenção Industrial.

“Desde o começo, percebemos o tamanho da responsabilidade que tínhamos e o que era esperado de nós, e a Cocal sempre ofereceu ferramentas e suporte para alcançarmos os objetivos. Aqui acabamos vivendo de tudo, desde construir um relatório até ver um trator funcionando, então aprendemos muita coisa. Com isso, me deram uma oportunidade e consegui ser promovida, eles confiaram no que eu estava desenvolvendo como trainee e, a partir disso, viram que eu podia assumir algo a mais”, conta Ana Clara Nobre Sanches, que entrou como trainee e agora atua como Encarregada Agrícola.

Ao longo dos 12 meses de programa, os trainees contarão com acompanhamento da área Treinamento e Desenvolvimento e contato com alta e média liderança, de acordo com a trilha de desenvolvimento, que contará com 13 temas e aproximadamente 200 horas de treinamento, além do desafio de conduzir projetos com orientação e suporte dos profissionais que já atuam na empresa.

SELEÇÃO – A seleção dos candidatos ocorrerá de acordo com as seguintes etapas:

– Fit cultural (questionário online sobre a cultura da Cocal)

– Testes de conhecimentos gerais/raciocínio lógico (online)

– Avaliação Técnica (questionário online para medir o conhecimento do candidato na área em que escolheu concorrer)

– Análise de perfil (online)

– Painel de negócios (o candidato receberá um case e deverá apresentar um plano de negócios para atender a situação relatada)

– Entrevistas

INFORMAÇÕES – Todas as informações sobre o Programa Trainee da Cocal estão no site www.cocal.com.br/trainee. Em casos de dúvidas, estará disponível o Serviço de Atendimento ao Candidato, no (18) 3361-8899 ou e-mail [email protected]

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h30.

As inscrições terminam domingo

Informações e imagem: Assessoria de imprensa COCAL