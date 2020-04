Imagem aérea do cemitério impressiona

Os números oficiais de óbitos por coronavírus na cidade parecem não assustar ainda, mas a visão aérea do Cemitério Municipal das Saudade, em Assis, impressiona.

Por precaução, apesar dos números baixos até o momento, a direção do cemitério decidiu adotar algumas medidas, entre elas a abertura de valas profundas na terra.

Na quinta-feira, dia 9 de abril, funcionários receberam a determinação para abrirem quatro valas profundas, cada uma com quase dois metros de profundidade.

A cena área, registrada por um colaborador do JSOL –Jornal da Segunda On Line-, produz sentimentos que transmitem medo, calafrio e aflição.

Outra medida anunciada pelo administrador do Cemitério Municipal é a realização de sepultamentos à noite é até na madrugada.

Em entrevista ao portal de notícias Assiscity, o administrador do Cemitério, Fabiano Cavalcanti, anunciou que poderão haver sepultamentos em horários incomuns, quando se tratarem de óbitos de pessoas com suspeita do coronavírus.

“A partir de hoje, não haverá velórios para casos suspeitos de COVID-19. Os sepultamentos ocorrerão imediatamente após a liberação do corpo pelos hospitais. Então, poderão ser realizados sepultamentos durante à noite ou madrugada“, explicou Cavalcante.

Visão aérea mostra valas profundas abertas no Cemitério de Assis