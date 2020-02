IAMSPE culpa Santa Casa pelo fim do atendimento em Assis

Em nota encaminhada ao radialista Reinaldo Nunes, do programa ‘Acorda Assis’, na rádio Interativa FM, que fez duras críticas e cobrou explicações do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual -IAMSPE- pelo fim do atendimento de saúde em Assis aos milhares de servidores públicos estaduais, a assessoria de imprensa do órgão encaminhou uma nota pública ao radialista culpando a direção da Santa Casa de Misericórdia de Assis por ter rompido unilateralmente a prestação do serviço.

Eis a nota pública assinada pela assessora Tarcila Lopes:

“Nota à imprensa

21 de fevereiro de 2020

De acordo com comentário do âncora da rádio Interativa, o Iamspe esclarece que a interrupção do atendimento aos seus usuários em Assis é decorrente da decisão unilateral da Santa Casa local, que não quis renovar o contrato vencido em 15 de maio de 2019.

Após a decisão da Santa Casa de suspender a prestação de serviços, o Iamspe adotou medidas para ampliar o atendimento regional, aumentando de R$ 60 mil para R$ 70 mil o valor do contrato com a Santa Casa de Cândido Mota, localizada a 10 km de Assis, uma das opções de atendimento hospitalar próximas.

Att.,

Tarcila Lopes

Assessoria de Imprensa – Iamspe”

ET – A produção do programa encaminhou a Nota Pública à assessoria de imprensa da Santa Casa de Assis para que possa se manifestar a respeito do assunto.

Ceama – Sede do IAMSPE na cidade de Assis