Hospital Regional registra morte suspeita de coronavírus; mulher morava no Complexo Prudenciana

Triste notícia, dada no programa ‘Acorda Assis’, na Rádio Interativa FM, na manhã desta quarta-feira, dia 1º de abril.

Foi registrada, na tarde desta terça-feira, dia 31 de março, a primeira morte suspeita de coronavírus na cidade.

Uma mulher de 82 anos de idade, moradora do Complexo Prudenciana, teve seu óbito confirmado no Hospital Regional de Assis com sintomas semelhantes aos das vítimas infectadas pelo coronavírus.

No entanto, a confirmação de que o vírus foi a causa da morte, só ocorrerá quando o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, analisar as amostras encaminhadas e devolver para Assis.

Pelo acúmulo de serviço naquele laboratório, ninguém arrisca fazer uma previsão de quando o resultado será divulgado.

Todos os procedimentos protocolares aos casos de mortes por coronavírus foram adotados para o sepultamento da mulher, em Assis.

Não houve velório e poucos familiares puderam se despedir.

O corpo foi envolto numa embalagem especial antes de ser colocado numa urna funerária, que permaneceu lacrada.

Funcionários do cemitério municipal usaram equipamentos especiais de proteção, assim como o trabalhador da empresa funerária que realizou o serviço.

A Secretaria Municipal da Saúde e a direção do Hospital Regional ainda não se manifestaram sobre o caso publicamente.

A morte foi registrada no Hospital Regional de Assis