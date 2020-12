Hospitais de Assis têm 23 pessoas internadas por COVID; UTIs têm cerca de 80% de ocupação

De acordo com o boletim oficial divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, os hospitais de Assis estavam com 23 pacientes internados com suspeita ou infectados pelo novo coronavírus nesta terça-feira, dia 15 de dezembro. Desse total, nove são residentes em Assis e os demais nos municípios da região.

Já a taxa de ocupação hospitalar, de acordo com o monitoramento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, mostra que as UTIs em Assis estavam com taxa de ocupação perto de 80% nesta terça-feira. Dos 19 leitos disponibilizados pelos dois hospitais, 15 estavam ocupados por pacientes com a doença.

Dos nove assisenses internados, cinco estavam em leitos de UTI -uma mulher e quatro homens-, enquanto outros quatro eram atendidos em enfermarias, sendo dois homens e duas mulheres.

A Secretaria Municipal da Saúde em Assis não informa a idade e nem local de internação dos pacientes.

Os números do boletim oficial apontam 2.289 pacientes confirmados com a doença desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 21 novos casos positivos.

O total de notificações -testes e exames- chegou a 10.892, mas 18 pessoas aguardam resultado de exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz e outras 484 permanecem à espera de ‘investigação/encerramento de caso’.

Desde o início da pandemia, 8.101 resultados de exames ou testes foram descartados e considerados ‘negativos’.

No mesmo período, 34 pessoas perderam a vida por complicações do novo coronavírus e uma morte está sendo investigada por haver suspeita de ter sido provocada pelo vírus.

UTIs – A Taxa de ocupação de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva -UTIs- nos dois hospitais de Assis que atendem pacientes por COVID-19 estava próxima de 80% nesta terça-feira, dia 15 de dezembro.

Dos 15 leitos disponíveis na Santa Casa de Assis, 12 estavam ocupados, o que representa 80% de ocupação.

No Hospital e Maternidade de Assis, três dos quatro leitos eram ocupados.

Na ala de enfermaria, a situação era mais tranquila na Santa Casa. Dos 20 leitos para pacientes com suspeita ou infectados pelo novo coronavírus, seis estavam ocupados, o que representa 30% de ocupação.

No Hospital e Maternidade de Assis, havia maior preocupação. Dos oito leitos, seis tinham pacientes, o que representava 75% de ocupação.

Taxa de ocupação hospitalar é alta em Assis