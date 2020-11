Hiper Saúde premia três ganhadores do ‘Giro da Sorte’ na região

Mais três premiados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 29 de novembro, dois moradores de Assis e um de Paraguaçu Paulista foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ e cada um deles ganhou a quantia de R$ 1 mil.

Antonio Marcos Montai Messias, que mora na rua João Karan Sfair, na vila Nova, em Paraguaçu Paulista, foi o ganhador da 23ª rodada do ‘Giro da Sorte’ e recebeu R$ 1 mil.

O advogado assisense Matheus Leite, morador da avenida Nove de Julho, adquiriu sua cartela no ‘Kão Komilão’, e foi o contemplado na 27ª rodada do ‘Giro da Sorte’, tendo direito a R$ 1 mil.

Zildete Maria Borges, moradora da rua Hermes Rodrigues da Fonseca, na vila Rodrigues, em Assis, também ganhou R$ 1 mil ao ser sorteada na 28ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

No próximo sorteio, domingo, dia 6 de dezembro, o prêmio principal do Hiper Saúde Bauru será de R$ 1 milhão. Serão 50 ‘Giros da Sorte’, com prêmio de R$ 5 mil por rodada, totalizando mais R$ 250 mil.

“As cartelas já estão à venda nos tradicionais pontos de toda a nossa região”, explicou o representante Lauro Valim.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer!

Prêmio principal do próximo sorteio será R$ 1 milhão