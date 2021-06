Hiper Saúde distribui R$ 235 mil em prêmios na região de Assis

Uma das duas cartelas sorteadas com o principal prêmio do Hiper Saúde Bauru, neste domingo, dia 27 de junho, foi adquirida na cidade de Assis por uma moradora de Palmital.

Sandra Aparecida Carneiro, que mora na rua Maria de Oliveira Gonçalves, no Jardim Paulista, em Palmital, adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru na Drogaria Nova Assis, em Assis, e dividiu o prêmio avaliado em R$ 440 mil com o bauruense Octávio Basi. Cada um receberá a importância de R$ 220 mil.

No tradicional ‘Giro da Sorte’, que teve prêmio de R$ 3 mil em cada uma das 40 rodadas, o sorteio deste domingo contemplou cinco moradores da região de Assis.

No total, três cidades do Vale Paranapanema dividiram R$ 235 mil em prêmios do Hiper Saúde Bauru neste domingo.

Gilberto Avelino, que também mora em Palmital, no Jardim Paraná, comprou sua cartela em Assis, no ponto de venda do Avenida Max, e foi sorteado na 32ª rodada do Giro da Sorte e ganhou R$ 3 mil.

Em Cândido Mota, Claudinei Rodrigues de Lima, que mora no Jardim Santa Clara, na rua Benedito Antônio Madureira, foi o sorteado no último ‘Giro da Sorte’ e também recebeu R$ 3 mil.

Na cidade de Paraguaçu, o contemplado com R$ 3 mil foi Edson Fernando Frizando.

Dois assisenses foram premiados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Isabel Priscila da Silva Rossito, moradora da rua Marco Antônio Ribeiro, no Parque Colinas, comprou sua cartela no ‘Bar da Bebel’ e ganhou R$ 3 mil na quarta rodada.

Rodrigo Dutra Alves, que mora na rua Castanheira, no Distrito Industrial, também foi contemplado com R$ 3 mil ao ser o sorteado na 17ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Na próximo sorteio do Hiper Saúde, domingo, dia 4 de julho, com cartelas sendo vendidas a dez reais, o prêmio principal será R$ 250 mil em dinheiro.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a valiosos prêmios, colabora com a Fundação Amaral carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Vale a pena comprar, concorrer e colaborar.

Sandra Carneiro comprou sua cartela em Assis

Prêmios do próximo sorteio do Hiper Saúde Bauru