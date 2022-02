Hiper Saúde distribui mais R$ 57 mil em prêmios para Assis e região

Assis e região continuam ganhando muitos prêmios do Hiper Saúde Bauru.

Neste domingo, de 6 de fevereiro, foram R$ 57 mil distribuídos para moradores de Assis, Cândido Mota, Paraguaçu Paulista, Palmital e Pedrinhas Paulista.

Logo no primeiro sorteio do dia, o assisense Nelson José Gomes (foto) foi premiado com R$ 30 mil. Nesta segunda-feira, ele esteve em Bauru para receber o seu prêmio em dinheiro.

CASA – O principal prêmio deste domingo, uma casa no valor de R$ 300 mil, foi sorteado para José Mauro dos Santos, morador de Ibitinga.

GIRO – Nas rodadas do Giro da Sorte, com prêmio de R$ 3 mil, foram nove contemplados na região de Assis.

Dirceu Reis Araújo, que mora no Conjunto Habitacional Assis III, foi o contemplado na segunda rodada e ganhou R$ 3 mil.

Edna Martins Roque de Lima, moradora de Pedrinhas Paulista, foi sorteada na terceira rodada e também ganhou R$ 3 mil.

Na quinta rodada, a sorteada foi Márcia Regina de Toledo, que mora no Jardim Novo Mundo, em Palmital. Ela comprou o Certificado de Participação na ‘Papel e Cia’.

Cláudia Luciana de Castro Sobrinho Santos, moradora do bairro Murilo Macedo, em Paraguaçu Paulista, comprou sua cartela na ‘Rose Doces’ e foi a contemplada na nona rodada, ganhando R$ 3 mil.

Na rodada 27, o sorteado foi o assisense Bruno Gomes da Silva, que mora no bairro Bela Vista.

A candidomotense Luzia Mussulini dos Santos, moradora da vila Garrido, adquiriu o seu Certificado de Participação no ‘Bar do Gilberto’ e foi a contemplada da 29ª rodada.

Luciane Aparecida Gomes Soares, que mora na vila Ribeiro, em Assis, foi a sorteada na 32ª rodada. Ela comprou sua cartela no ‘Supermercado São Judas Tadeu’.

A assisense Helenita de Fátima Ramalho, que mora no Parque das Acácias, em Assis, adquiriu seu Certificado de Participação no ‘Mini Mercado Acácias’ e também ganhou R$ 3 mil na rodada 38 do ‘Giro da Sorte’.

Milton Flauzino, morador do Parque Universitário, em Assis, foi o sorteado na última rodada. Ele comprou sua cartela no ‘Avenida Max’.

No total, foram R$ 57 mil para 10 moradores de Assis e região só neste domingo. Foi a décima semana consecutiva com premiados na região de Assis.

“Nossa região continua sendo abençoada”, comemorou Lauro Valim, representante do Hiper Saúde Bauru.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Imagem: Divulgação