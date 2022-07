Goleado por 8 a 0 no ABC, Assisense é eliminado do Paulista Sub-20

O Clube Atlético Assisense foi eliminado na segunda fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20, mas ainda terá que realizar mais duas partidas para cumprir tabela. Jogará em Assis, dia 6 de agosto, contra o Ibrachina de São Paulo, e viajará 340 km até a cidade de Porto Feliz, no dia 10 de agosto, onde se despedirá da competição ao enfrentar o Desportivo Brasil.

A eliminação do ‘Falcãozinho do Vale’ aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia 27 de julho, no estádio Anacleto Campanela, no Grande ABC, quando o time foi impiedosamente goleado pelo placar de 8 a 0 diante do São Caetano.

No primeiro tempo, o ‘Azulão’ vencia por 4 a 0, com gols de: Emanuel, Bruno e Everton, que marcou duas vezes.

Na segunda etapa, Everton, Heric, Alejandro e Wallace completaram a goleada para o time do ABC, que chegou aos 9 pontos e assumiu a liderança do grupo.

Dirigido pelo assistente técnico Joceano Santos, o Atlético Assisense perdeu no ABC, jogando com: Lucas Ferreira; Caio Henrique, Vitor Eduardo, Gabriel Lucas e Renato Serra; Elvis Barbosa, Jhuan Gabriel, Moisés Chaves e Pedro Henrique; Kauã Madureira e Paulo André. No transcorrer da partida, entraram: Crisnan Nascimento, Kevin Kelton, Diego Miranda e Marcelo Henrique.

OUTRO JOGO – Na outra partida válida pelo Grupo 17, o Ibrachina, de São Paulo, viajou até Porto Feliz e derrotou o Desportivo Brasil pelo placar de 2 a 1.

CLASSIFICAÇÃO

São Caetano – 9 pontos

Desportivo Brasil – 7 pontos

Ibrachina – 7 pontos

Assisense – 0 ponto

Jogadores do São Caetano comemoram um dos oito gols contra o Assisense

Imagem: Divulgação