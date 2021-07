GEMA abriga moradores de rua nas noites de frio

No início da noite desta quarta-feira, dia 28 de julho, pelo menos três moradores de rua já estavam alojados no Ginásio de Esportes José Nigro, o ‘GEMA’, na vila Xavier, para se protegerem do frio.

O local servirá como ponto de abrigo à essa população vulnerável nos próximos dias quando devem ser registradas temperaturas próximas de zero grau.

O ginásio de esportes se tornou uma opção por conta da resistência dos moradores de rua quando é oferecido atendimento no antigo Cetrem, nas proximidades do Centro Social Urbano. “Eles não são acostumados a regras e alguns, de maneira equivocada, acham que serão obrigados a trabalhar”, explicou um funcionário do setor.

Uma equipe da Secretaria de Assistência Social e viaturas da Polícia Militar têm realizado ronda nos locais onde esses moradores costumam ficar para oferecer o GEMA como opção de hospedagem nestas noites mais frias.

O secretário municipal de esportes, César Nunes, que administra o ginásio, disse que os moradores terão chuveiro com água quente, camas, cobertas, agasalhos e até um kit higiene à disposição para uso individual.

A Prefeitura deverá oferecer café da manhã e refeições aos moradores no período que eles permanecerem no ginásio de esportes até o final de semana.

Moradores de rua alojados no ginásio de esportes