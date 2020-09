Filiados do PSDB vão à Justiça contra intervenção no Diretório de Assis

O ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana confirmou ao JSOL –Jornal da Segunda On Line-, na tarde desta quarta-feira, dia 16 de setembro, que os membros da Comissão Executiva da legenda na cidade, destituída por uma ação “sórdida, rasteira e sorrateira”, segundo ele, ingressaram com um mandado de segurança num Fórum da capital paulista -sede da Direção Estadual- requerendo a anulação do ato que dissolveu a Executiva de Assis “por não ter sido respeitado o direito de defesa e o contraditório”.

Pinheiro Santana garantiu que dos 25 membros do Diretório Municipal, 21 são contrários à coligação e apoio ao prefeito José Fernandes, do PDT.

“Vamos até a última instância jurídica para tentar anular essa decisão ditatorial”, prometeu o ex-prefeito, que continua na cidade se reunindo com os filiados.

Segundo ele, a realização de uma reunião “sem ouvir os filiados”, como aconteceu na manhã desta quarta-feira, fere todos os princípios democráticos que nosso partido sempre defendeu.

Caso não consiga reverter a decisão de apoio à candidatura do PDT de maneira judicial, Pinheiro acredita que poderá haver “uma debandada geral” do partido que já teve o maior número de filiados na cidade.

Ricardo Pinheiro é contrário coligação com PDT