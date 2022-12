Festival de ballet do Clube São Paulo acontece quinta-feira, no Teatro Municipal

Acontecerá nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro, a partir das 20 horas, no Teatro Municipal Enzo Ticcineli, o Festival de Ballet do Clube São Paulo, que marca o encerramento das atividades no ano das alunas que frequentam a modalidade.

Segundo a professora e coreógrafa Samira Darwiche, o título escolhido para o festival deste ano será ‘Telas’ e retrata fragmentos de imagens conhecidas no mundo das artes plásticas.

Uma boa notícia aos interessados em assistir o espetáculo é que ainda restam alguns convites à disposição na secretaria do clube e podem ser adquiridos por R$ 10,00.

Festival acontece nesta quinta-feira