Família pede doação de sangue a radialista internado na UTI

Familiares do radialista e autônomo Wagner Veroneze iniciaram, através das redes sociais, uma campanha para conseguir a doação de sangue para reposição no estoque do Hemonúcleo do Hospital Regional de Assis.

“Venho, humildemente, pedir a vocês, se alguém puder ou conhecer alguém, que possa doar sangue de qualquer tipo em nome do meu pai -Wagner Veroneze-, que encontra-se internado na UTI da Santa Casa de Assis há três meses”, escreveu a filha do autônomo, que após deixar a profissão de radialista, estava vendendo frutas e verduras em sua residência, na rua Sebastião da Silva Leite.

Segundo familiares, durante esse período de internação na Santa Casa, Veroneze “já utilizou 20 bolsas de sangue” e a campanha iniciada será para “repor urgente o estoque de sangue, caso contrário, se ele precisar novamente não poderá utilizar”, alertou a filha do radialista, numa rede social.

Ela finaliza fazendo um apelo: “Quem puder ajudar, seremos gratos”, além de solicitar que informem ao Hemonúcleo, no ato da doação, o nome do paciente beneficiado e local da internação.

Wagner Veronese está na UTI da Santa Casa