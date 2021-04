Família de ex-gerente do Bradesco pede doação de sangue

O ex-gerente da agência do Bradesco em Assis, Plínio de Souza, esposo da professora e ex-secretária municipal da Educação, Terezinha de Souza, que encontra-se internado no Hospital e Maternidade de Assis, após sofrer uma queda, deverá ser transferido para Marília, onde deverá passar por uma cirurgia.

No entanto, atendendo uma solicitação da direção do hospital, que passa por dificuldade para manter o estoque no banco de sangue, em função da pandemia do novo coronavírus e o consequente afastamento dos doadores das unidades de saúde, a família está apelando aos amigos que ‘pratiquem esse gesto de amor’.

“Precisamos de doadores de sangue do tipo ‘0’ negativo, que encontra-se em falta nos hospitais de nossa região”, explicam.

A família conseguiu que as doações possam ser realizadas, excepcionalmente, nesta segunda-feira, dia 5 de abril, no Banco de Sangue do Hospital Regional de Assis, no período das 7 às 12 horas. “É importante que a pessoa informe que a doação se destina ao senhor Plínio de Souza”, orientam os familiares.

A doação também poderá ser feita diretamente no hemonúcleo de Marília, que funciona na rua Lourival Freire, 240, no horário das 7 às 13 horas.